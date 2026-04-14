Palazzo Scanderberg passa di mano L' hotel di lusso viene acquistato dal Gruppo Ginobbi
Palazzo Scanderberg, un hotel di lusso che è stato ristrutturato e riaperto circa dieci anni fa, è stato recentemente venduto. La struttura, situata in una posizione centrale, ora appartiene al Gruppo Ginobbi, che acquista la seconda proprietà. La transazione segna un nuovo capitolo per l'edificio, che continuerà a operare nel settore ricettivo con una gestione diversa.
Ristrutturato e rilanciato come struttura ricettiva di lusso poco meno di 10 anni fa, oggi Palazzo Scanderberg passa di mano e diventa la seconda proprietà del Gruppo Ginobbi.Palazzo Scanderberg passa di manoL'acquisto si è concretizzato nelle ultime settimane, e ha interessato un edificio del.🔗 Leggi su Romatoday.it
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