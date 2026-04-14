Palazzo Scanderberg passa di mano L' hotel di lusso viene acquistato dal Gruppo Ginobbi

Palazzo Scanderberg, un hotel di lusso che è stato ristrutturato e riaperto circa dieci anni fa, è stato recentemente venduto. La struttura, situata in una posizione centrale, ora appartiene al Gruppo Ginobbi, che acquista la seconda proprietà. La transazione segna un nuovo capitolo per l'edificio, che continuerà a operare nel settore ricettivo con una gestione diversa.