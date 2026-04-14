' Pagine il libertà' nuovo appuntamento del gruppo di lettura | il programma

Il gruppo di lettura ‘Pagine in libertà’ si riunirà giovedì 16 alle ore 17 presso la biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto. Si tratta del prossimo incontro del ciclo di incontri dedicato alla lettura e alla discussione di libri scelti dal gruppo. La partecipazione è aperta a chi desidera condividere l’esperienza di lettura in un ambiente dedicato.

E' in programma per giovedì 16 (ore 17) il nuovo appuntamento del gruppo di lettura ‘Pagine in libertà’ alla biblioteca comunale Aldo Luppi di Porotto. Durante l'incontro si parlerà dei libri ‘Le irregolari. Buenos Aires horror tour’ di Massimo Carlotto e ‘Miss Bee e il cadavere in biblioteca’ di.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

RIDONO DELLA SUA BICI VECCHIA: MA LEI È L'EREDE DEL MILIONARIO CHE POSSIEDE LA SCUOLA

Vespucci-Colombo, giovedì 5 marzo nuovo incontro con il gruppo di letturaProseguono gli incontri mensili del Gruppo di Lettura “Milton” della Biblioteca Vespucci – Colombo, coordinato da Francesca Cordì.

All'Archivio di Stato di Avellino il nuovo appuntamento con "I giovedì della lettura"Giovedì 12 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì...

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Con il gruppo Pagine in Libertà si parla dei libri di Massimo Carlotto e Alessia GazzolaE' in programma per giovedì 16 aprile 2026, alle 17:00 il nuovo appuntamento del gruppo di lettura Pagine in Libertà alla biblioteca comunale Aldo Luppi (via Arginone 320, Porotto). Durante l'incont ... cronacacomune.it

Prima l'appello sui social, poi sulle pagine della Gazzetta del Mezzogiorno esattamente tre mesi prima la tragedia, lo scorso 13 gennaio - facebook.com facebook

PRIME PAGINE | Trump attacca il Papa: "un debole". Leone: "non mi fa paura" #ANSA x.com