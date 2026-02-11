All' Archivio di Stato di Avellino il nuovo appuntamento con I giovedì della lettura

Da avellinotoday.it 11 feb 2026

Questa settimana, l’Archivio di Stato di Avellino ospita un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”. Giovedì 12 febbraio, alle 16:30, si svolgerà l’appuntamento con presentazioni di libri e discussioni aperte ai cittadini. L’evento si ripete ogni mese, attirando appassionati e curiosi della zona.

Giovedì 12 febbraio prossimo, alle ore 16:30, si terrà un nuovo appuntamento della rassegna libraria dell’Archivio di Stato di Avellino “I giovedì della lettura”.Presentazione del libroIn tale occasione si presenterà il libro Porto Vecchio, di Eleonora Davide.L’evento sarà introdotto da Ersilia.🔗 Leggi su Avellinotoday.itImmagine generica

