All' Archivio di Stato di Avellino il nuovo appuntamento con I giovedì della lettura
Questa settimana, l’Archivio di Stato di Avellino ospita un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”. Giovedì 12 febbraio, alle 16:30, si svolgerà l’appuntamento con presentazioni di libri e discussioni aperte ai cittadini. L’evento si ripete ogni mese, attirando appassionati e curiosi della zona.
"Anita e Nora due donne in fuga": nuovo appuntamento con “I giovedì della lettura” all’Archivio di Stato di Avellino
Giovedì 15 gennaio alle 16:30, presso l’Archivio di Stato di Avellino, si terrà un nuovo incontro di “I giovedì della lettura”.
“I giovedì della lettura”: Architettura e memoria protagoniste all’Archivio di Stato di Avellino
Questa settimana, l’Archivio di Stato di Avellino ospita un nuovo incontro della rassegna “I giovedì della lettura”.
