Pagelle Liverpool Psg | Dembélé show ad Anfield! Reds eliminati e perdono per infortunio anche Ekitike – I VOTI

Il match tra Liverpool e Psg si è concluso con l'eliminazione dei Reds, che hanno subito anche l’infortunio di Ekitike. La partita è stata caratterizzata dall’eccellente prestazione di Dembélé, che ha attirato l’attenzione con le sue giocate. Nella valutazione dei protagonisti, sono stati assegnati i voti e i giudizi relativi alle loro performance sul campo, offrendo un quadro dettagliato delle singole prestazioni durante l’incontro.

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