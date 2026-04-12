Napoli McTominay strappa il pareggio | Niente rimpianti per gli infortuni

Nel match tra Napoli e Parma, terminato 1-1 allo Stadio Ennio Tardini, il centrocampista del Napoli ha segnato un gol importante che ha permesso ai partenopei di ottenere il pareggio. Dopo un primo tempo con le reti di entrambe le squadre, McTominay ha trovato il gol nel secondo tempo, rispondendo all'iniziale vantaggio emiliano. Il giocatore ha commentato la sua prestazione, dichiarando di non avere rimpianti per gli infortuni che lo hanno colpito recentemente.

Il Napoli ha conquistato un pareggio per 1-1 allo Stadio Ennio Tardini di fronte al Parma, in una sfida che ha il centrocampista Scott McTominay protagonista con un gol decisivo dopo l’apertura delle marcature della squadra emiliana. La partita odierna, disputata domenica 12 aprile 2026, è stata caratterizzata da un inizio estremamente difficile per i ragazzi partenopei. Solo dopo 33 secondi dal fischio d’inizio, infatti, Gabriel Strefezza ha trovato la rete per il Parma sfruttando un lancio lungo che ha permesso al calciatore di concludere a rete con un tiro angolato. Il pareggio è arrivato solo successivamente grazie alla rete di McTominay, permettendo al Napoli di strappare un punto prezioso in un contesto di forte intensità agonistica e pressione da parte del pubblico locale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Napoli, McTominay strappa il pareggio: “Niente rimpianti per gli infortuni Leggi anche: Napoli, De Giovanni: «Scudetto? Quasi impossibile. Ma restano i rimpianti per gli infortuni» Copenaghen-Napoli 1-1: McTominay illude gli azzurri prima del pareggio di LarssonCopenaghen (Danimarca), 20 gennaio 2026 - Allo Stadio Parken si sfidano Copenaghen e Napoli, alla vigilia del settimo turno della fase campionato di...