Nel match tra Parma e Cagliari, terminato con un punteggio di 1-1, si sono verificati due infortuni che influenzano la partita. La sfida si è svolta in casa del Parma e ha visto entrambi i team ottenere un punto. Gli infortuni sono stati confermati durante il corso dell'incontro senza ulteriori dettagli su cause o conseguenze.

Nel confronto casalingo tra Parma e Cagliari, il risultato finale è un pareggio 1-1 che introduce segnali rilevanti in chiave infortuni. Due difensori hanno lasciato il campo anticipatamente, influenzando le dinamiche della partita e la gestione della squadra per le prossime sfide. Delprato è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco al termine del primo tempo, dopo essere stato colpito da una palla potente alla testa. L'episodio ha provocato giramenti di testa e vertigini persistenti, rendendo necessario un cambio prevenzione deciso dallo staff medico, che ha preferito non proseguire oltre per tutelare la salute del giocatore. Nel corso della seconda frazione, un altro difensore ha dovuto interrompere l'impegno: Valeri si è fermato all'ottantottesimo minuto e l'allenatore Cuesta ha deciso di far subentrare Carboni.

© Mondosport24.com - Parma in crisi: due infortuni nel pareggio con il Cagliari

