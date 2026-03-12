L'ex giocatore del Tottenham ha recentemente espresso dure critiche nei confronti di un allenatore attualmente alla guida di una squadra italiana. Secondo quanto dichiarato, l’allenatore sarebbe tra i peggiori in circolazione, con commenti duri rivolti alla sua gestione e alle sue capacità. La polemica si è scatenata dopo le recenti prestazioni della squadra, che hanno suscitato reazioni contrastanti tra tifosi e addetti ai lavori.

Tudor nella bufera, l’ex Tottenham attacca: «Uno dei peggiori allenatori in circolazione. Alla Juve..». Lo sfogo di Mido sul tecnico degli Spurs. L’ambiente del Tottenham è scosso dalle pesanti dichiarazioni di Mido. L’ex attaccante egiziano ha affidato ai social un attacco frontale e senza sconti alla società londinese per la scelta di affidare la panchina a Igor Tudor, tecnico che a Torino, sponda Juventus, non ha lasciato ricordi indimenticabili. Secondo Mido, l’ex difensore croato sarebbe totalmente inadeguato per le ambizioni degli Spurs, descrivendolo come un profilo privo di identità tattica e carisma gestionale.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

