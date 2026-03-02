Panatta demolisce Chivu | Vuole un momento? Se ha preso una sveglia in Europa non è colpa nostra

L'ex tennista Panatta ha commentato le parole di Chivu, criticando il modo in cui il calciatore si è espresso. Panatta ha affermato che se Chivu ha avuto difficoltà in Europa, non è colpa della squadra italiana. La discussione è nata dopo alcune dichiarazioni rilasciate dal calciatore riguardo alle sue esperienze internazionali. La polemica si è accesa sui social e sui media sportivi italiani.

McKennie Juve, c'è la firma sul rinnovo. West sarà bianconero fino al 2030. Tutti i dettagli Vicario Juve, l'obiettivo dei bianconeri è diventato protagonista di un VIDEO virale: bufera social. Cosa è accaduto al portiere italiano Wesley Juve, spunta un retroscena: in estate poteva essere bianconero. Ecco cosa è successo Montero all'Al Ittifaq, c'è anche l'annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell'ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Women, Braghin: «Sarà bello riaccogliere Girelli. Inter Pisa, se Chivu ha problemi nei big match: contro le "piccole" è una certezza. I migliori in Europa