Martedì 14 aprile, l’intervento chirurgico alla caviglia dell’attaccante del Calcio Padova si è concluso con esito positivo. Lo staff medico ha comunicato che l’atleta dovrà osservare un periodo di riposo di otto settimane prima di riprendere l’attività agonistica. La notizia è stata diffusa tramite comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle modalità dell’intervento o eventuali complicazioni.

L’attesa per il centravanti del Calcio Padova Alejandro Gomez si è conclusa questo martedì 14 aprile con l’esito positivo di un delicato intervento chirurgico alla caviglia. Il campione del mondo argentino è stato operato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa, dove i chirurghi hanno risolto le problematiche che lo avevano colpito. L’operazione si è concentrata sulla caviglia destra del giocatore, affrontando una condizione clinica definita come impingement sia nella parte anteriore che in quella posteriore dell’articolazione. Per risolvere il problema, il team medico ha optato per la tecnica dell’artroscopia, un metodo di chirurgia mininvasiva che permette di intervenire con precisione ridotta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padova, successo per l’operazione di Gomez: 8 settimane al riposo

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Papu Gomez, intervento riuscito: tempo di recupero otto settimaneCome da programma, oggi 14 aprile il centravanti del Calcio Padova Alejandro “Papu” Gomez è stato operato alla caviglia.