Padiglione russo alla Biennale l’Ue formalizza lo stop al finanziamento da 2 milioni | Il governo è stato avvisato Zelensky domani a Roma

La Commissione europea ha ufficializzato la sospensione di circa 2 milioni di euro di finanziamenti destinati alla Fondazione La Biennale di Venezia. La decisione deriva dalla partecipazione del padiglione russo alla prossima edizione della mostra internazionale d’arte. Il governo europeo è stato informato della misura. Nel frattempo, è previsto l’arrivo a Roma del presidente ucraino, con incontri programmati per domani.

Dalle parole, ai fatti. La Commissione europea ha formalizzato l’intenzione di sospendere i finanziamenti alla Fondazione La Biennale di Venezia, per un valore di circa 2 milioni di euro, a causa della presenza della Russia alla prossima edizione della mostra internazionale d’arte. Secondo quanto riferito dal portavoce Thomas Regnier, l’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura (Eacea) ha già inviato una lettera alla Fondazione per comunicare l’intenzione di sospendere o revocare la sovvenzione. La Commissione aveva inoltre informato il governo italiano già a marzo, motivando la decisione con la necessità di tutelare «i valori europei di democrazia, libertà di espressione e pluralismo».🔗 Leggi su Open.online Biennale sotto scacco: l’UE minaccia 2 milioni per il padiglione russoL’Agenzia esecutiva per l’istruzione e la cultura della Commissione europea ha formalmente notificato alla Fondazione Biennale di Venezia l’avvio di... Biennale di Venezia, l’Ue minaccia i fondi per il padiglione russoLa decisione di consentire alla Russia di riaprire il proprio padiglione nazionale alla Biennale Arte 2026 continua a provocare tensioni politiche e...