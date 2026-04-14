Nel campionato di Serie B di padel, il Veneto si fa notare con due squadre dello Sporting Village Solerò di Gaiarine. Una di queste, il Woodpad, si trova in una posizione di vertice, mentre l’altra, il Mi Amor, occupa l’ultima posizione in classifica. La competizione vede quindi protagonisti veneti con risultati opposti, in un torneo che coinvolge diverse formazioni della regione.

Il nazionale del padel vede protagonista il Veneto con le due formazioni dello Sporting Village Solerò di Gaiarine, impegnate nella Serie B. Al termine della terza giornata di un campionato composto da sei incontri di regular season, i due team mostrano esiti opposti: il Woodpad si trova stabilmente nella parte alta della classifica, mentre il Mi Amor fatica a trovare il ritmo necessario, restando attualmente a quota zero punti. Dinamiche di classifica e risultati sul campo. Nel Girone 2, la squadra Solerò B Mi Amor ha subito la sconfitta contro Padeltown Forlì con un punteggio netto di 3-0. Nello specifico, le coppie di Padeltown composte...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Padel Serie B: il Veneto tra l’ascesa del Woodpad e il fondo del Mi Amor

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Inizia il “nuovo corso” del Bellaria, l’unica squadra di padel di serie A del Sud ItaliaBRINDISI - Già nota a livello nazionale, da oggi l’unica squadra di Padel di serie A del Sud Italia è conosciuta anche in città.

Temi più discussi: Padel, i risultati della terza giornata di Serie A e B; Serie A al giro di boa: le favorite tentano la fuga; Padel, il Gotham Park Velletri batte 3-0 il Monopoli in Serie B. Vince anche la Serie C Femminile all’esordio; Padel, serie A: ecco la squadra femminile del Bellaria Brindisi.

Padel, il Gotham Park Velletri batte 3-0 il Monopoli in Serie B. Vince anche la Serie C Femminile all’esordioTerza vittoria consecutiva in Serie B per il team capitanato da Alessandro Tani. Esordio vincente per la squadra femminile di Serie C del Gotham Park nel campionato FITP di Padel, che supera per 2-1 l ... castellinotizie.it

Campionato nazionale di serie B dei due team del Solerò Woodpad e Solerò Padel Mi AmorTre le coppie per ogni team impegnate in ogni incontro, anche con lunghe trasferte, in un campionato nazionale degno di tale nome. Dopo 3 giornate metà campionato al giro di boa, con il Woodpad in sec ... trevisotoday.it

La società Bellaria Padel Brindisi è Stella del Sud nella Serie A femminile x.com

: Fine settimana tanto ricchi di incontri sono rari. A spiccare è il terzo successo in tre gare nel campionato maschile di serie C e il debutto con vittoria nella serie C femminile di padel, ma ottimo è st - facebook.com facebook