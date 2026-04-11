Inizia il nuovo corso del Bellaria l’unica squadra di padel di serie A del Sud Italia

Da oggi, Brindisi accoglie con entusiasmo l’inizio del nuovo corso del Bellaria, l’unica squadra di serie A di padel del Sud Italia. La formazione, già nota a livello nazionale, diventa ora un punto di riferimento anche in città, attirando l’attenzione di appassionati e sportivi locali. La squadra si prepara a disputare le prossime partite ufficiali, portando avanti il suo percorso nel massimo campionato nazionale.

BRINDISI - Già nota a livello nazionale, da oggi l’unica squadra di Padel di serie A del Sud Italia è conosciuta anche in città. Presentata a Brindisi, nella sala Mario Marino Guadalupi di Palazzo di Città, la compagine femminile del “Bellaria” che insieme ad altre sette – tutte settentrionali-.🔗 Leggi su Brindisireport.it

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