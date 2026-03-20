L’Europa al bivio | tra sovranità e subordinazione atlantica

L’Europa si trova oggi di fronte a una scelta importante tra mantenere la sovranità e seguire le indicazioni di alleati atlantici. Questa decisione riguarda il modo in cui il continente gestisce le proprie politiche e relazioni internazionali. Sono in corso discussioni su come bilanciare gli interessi nazionali con le alleanze strategiche. La situazione coinvolge vari paesi e ha ripercussioni sul futuro dell’Unione Europea.

L’Europa si trova oggi davanti a un bivio storico che richiama, per intensità e conseguenze, i momenti più critici del Novecento. La crescente tensione tra Stati Uniti, Israele e Iran, con il rischio concreto di un’escalation militare, riporta al centro del dibattito la questione della sovranità europea. In questo contesto, le richieste avanzate dall’amministrazione di Donald Trump circa il coinvolgimento europeo nella protezione dello Stretto di Hormuz non sono semplici sollecitazioni diplomatiche, ma rappresentano un banco di prova decisivo: l’Europa deve scegliere se agire come soggetto politico autonomo o continuare a operare come estensione strategica degli interessi statunitensi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Euro Digitale: Parlamento Europeo al bivio tra sovranità economica e resistenze interne. Voto cruciale il 10 febbraio. Stellantis al bivio tra Europa e UsaOltre alle svalutazioni miliardarie, Filosa ha ereditato anche 46 miliardi di liquidità: una cassaforte piena e un patrimonio industriale ammaccato... Altri aggiornamenti su L'Europa al bivio tra sovranità e... Temi più discussi: L'Europa a un bivio sull'intelligenza artificiale. E forse è una buona notizia; L’Europa al bivio dell’intelligenza artificiale; La Romania tra Francia ed Europa, al bivio della Grande Guerra; L’Europa è a un bivio sul digitale, nell’era della sovranità tecnologica. L’Europa al bivio dell’intelligenza artificialeCon la sua attenzione per la tutela dei diritti, la Ue potrebbe essere il luogo ideale per costruire un’IA che non divori la democrazia, ma la rafforzi. repubblica.it La Romania tra Francia ed Europa, al bivio della Grande GuerraRiprendiamo il racconto per comprendere l’intensità delle relazioni tra i due Pesi, che in quel momento fanno di Bucarest l’avamposto balcanico della cultura europea di conio francese ... cdt.ch Export giù del 4,6%, male in Europa e nei mercati extra-Ue. Quasi raddoppiati gli acquisti di auto dalla Cina - facebook.com facebook La conferenza di alto livello sui diritti sociali del Consiglio d’Europa che si è svolta Chisinau rappresenta un passo importante nella costruzione del nuovo patto per la democrazia sui cui il Consiglio è impegnato. Tra i punti strategici del documento finale appro x.com