Instagram cosa cambia da oggi per gli utenti under13

Da open.online 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi entrano in vigore nuove norme su Instagram rivolte agli utenti di età inferiore ai 13 anni. Le modifiche sono state introdotte per limitare l'accesso a contenuti considerati inappropriati e per rafforzare le misure di sicurezza per gli adolescenti. La piattaforma ha annunciato di aver adottato queste regole per tutelare i minori che utilizzano il social, senza specificare ulteriori dettagli sui cambiamenti pratici.

Nuove norme in vigore su Instagram per proteggere gli adolescenti 13+ da contenuti inappropriati sui social. La piattaforma fa sapere che da oggi, 9 aprile, parte l’espansione internazionale della classifica dei contenuti 13+ di Instagram adattata all’età, e dell’impostazione “Contenuti limitati”, sul modello delle impostazioni “Contenuti limitati” avvenute nell’ottobre 2025 nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada. Similmente a come succede per la classificazione dei film, anche i contenuti Instagram saranno filtrati secondo i criteri della classificazione 13+ per impostazione predefinita: rispetto alle precedenti... 🔗 Leggi su Open.online

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