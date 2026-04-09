Instagram cosa cambia da oggi per gli utenti under13

Da oggi entrano in vigore nuove norme su Instagram rivolte agli utenti di età inferiore ai 13 anni. Le modifiche sono state introdotte per limitare l'accesso a contenuti considerati inappropriati e per rafforzare le misure di sicurezza per gli adolescenti. La piattaforma ha annunciato di aver adottato queste regole per tutelare i minori che utilizzano il social, senza specificare ulteriori dettagli sui cambiamenti pratici.

Nuove norme in vigore su Instagram per proteggere gli adolescenti 13+ da contenuti inappropriati sui social. La piattaforma fa sapere che da oggi, 9 aprile, parte l’espansione internazionale della classifica dei contenuti 13+ di Instagram adattata all’età, e dell’impostazione “Contenuti limitati”, sul modello delle impostazioni “Contenuti limitati” avvenute nell’ottobre 2025 nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Australia e in Canada. Similmente a come succede per la classificazione dei film, anche i contenuti Instagram saranno filtrati secondo i criteri della classificazione 13+ per impostazione predefinita: rispetto alle precedenti... 🔗 Leggi su Open.online Instagram reels arriva su google tv cosa cambia per gli utentil’espansione di instagram verso google tv rappresenta una tappa significativa per l’intrattenimento domestico. Leggi anche: Messenger dice addio al web: cosa cambia da oggi per milioni di utenti (la scelta spiazza tutti) Temi più discussi: Instagram Plus: cos’è, funzioni e prezzo della versione premium; Instagram Plus: cos’è, come funziona e cosa cambia con il nuovo piano Meta; Adam Mosseri chiarisce che ripubblicare contenuti nelle Stories non aumenta la visibilità; Instagram, cambia tutto per i teenager: cosa potranno o non potranno vedere. Instagram cambia tutto per i teenager: cosa potranno (e non potranno più) vedereMeta aggiorna gli account teenager su Instagram in Italia: contenuti filtrati come film 13+, più controlli per i genitori e nuove restrizioni ... panorama.it Instagram Plus: cos’è, come funziona e cosa cambia con il nuovo piano MetaInstagram Plus è il nuovo piano premium di Meta: ecco cos’è, come funziona, quanto costa e quali vantaggi offre agli utenti. evosmart.it Attraverso profili TikTok e Instagram inneggiavano alla Jihad e al martirio x.com ITALIA – META IN TILT: FACEBOOK, INSTAGRAM E WHATSAPP FUORI SERVIZIO IN TUTTO IL PAESE Mattinata di disagi per milioni di utenti italiani a causa di un improvviso blackout che ha colpito le principali piattaforme del gruppo Meta: Facebook, Instag - facebook.com facebook