Recentemente, una grande azienda del settore energetico ha annunciato l'acquisizione di un'importante fornitura di energia da parte di un'altra società. La notizia riguarda principalmente le modalità di gestione e le tariffe per gli utenti finali, che potrebbero riscontrare variazioni nelle bollette. Questo intervento si inserisce in un momento di evoluzione continua nel mercato dell'energia, con ripercussioni che coinvolgono milioni di clienti italiani.

In un momento particolarmente delicato per il settore energetico, il panorama italiano delle utenze cambia ancora. Plenitude ha completato l’ acquisizione del 100% di Acea Energia e del 50% di Umbria Energy, con una maxi operazione da circa 500 milioni di euro. Il risultato immediato è che circa 1,2 milioni di clienti passano sotto il controllo della controllata Eni, rafforzandone in modo significativo la presenza nel mercato retail di gas e luce. Restano esclusi dalla cessione i clienti elettrici vulnerabili, che continueranno a essere gestiti da Acea. Quanto vale l’acquisizione di Acea. Dietro la cifra complessiva ci sono diverse componenti finanziarie.🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Plenitude acquisisce Acea Energia, cosa cambia per gli utenti in bolletta

Acea Energia venduta a Plenitude: cosa cambia per un milione di romaniAdesso è ufficiale: Acea Energia cambia pelle e passa sotto il controllo di Plenitude.

Perfezionata l’acquisizione di Acea Energia da parte di PlenitudeFacendo seguito a quanto precedentemente comunicato, Plenitude e ACEA rendono noto il perfezionamento dell’acquisizione da parte di Plenitude del...