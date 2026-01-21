Chimera Nuoto avvio di 2026 da protagonista | risultati incoraggianti tra Esordienti Propaganda e agonisti

Chimera Nuoto ha aperto il 2026 con risultati positivi nelle categorie Esordienti, Propaganda e agonisti. Le recenti competizioni hanno evidenziato l’impegno e la crescita dei nostri atleti, consolidando la nostra presenza nel panorama natatorio. Questo avvio di anno testimonia la solidità del lavoro svolto e la determinazione della squadra nel raggiungere nuovi obiettivi, mantenendo sempre un approccio equilibrato e orientato alla crescita continua.

Il 2026 di Chimera Nuoto è entrato ufficialmente nel vivo con una serie di manifestazioni che hanno visto protagonisti atleti e atlete di tutte le categorie. Dalle prime gare stagionali sono arrivati risultati positivi e segnali incoraggianti, frutto del lavoro svolto al Palazzetto del Nuoto di Arezzo e della qualità della preparazione tecnica. Esordienti subito in evidenza a Calenzano A rompere il ghiaccio sono stati gli Esordienti, nati tra il 2013 e il 2017, impegnati a Calenzano nella seconda prova invernale valida per la qualificazione ai campionati regionali. Il bilancio è stato particolarmente positivo con otto primi posti, sette secondi posti e otto terzi posti. 🔗 Leggi su Lortica.it

