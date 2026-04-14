Ostia Droghei Pd | Presentata interrogazione su cantiere abbandonato sul lungomare

Un rappresentante politico ha presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Lazio e alla Giunta per chiedere chiarimenti sull’abbandono di un cantiere situato sul lungomare di Ostia Levante, nei pressi di Piazza dei Canotti. La richiesta si riferisce allo stato di avanzamento di un intervento di rifioritura della scogliera, che appare inattivo da tempo. La questione riguarda la manutenzione e il proseguimento dei lavori nell’area.

Ostia, 14 aprile 2026 – “Ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente della Regione Lazio e alla Giunta per fare chiarezza sullo stato di abbandono del cantiere per la rifioritura della scogliera sul lungomare di Ostia Levante, in corrispondenza di Piazza dei Canotti”. Lo dichiara Emanuela Droghei, consigliera regionale del Partito Democratico, per poi sottolineare: “Parliamo di un intervento finanziato con circa 1,6 milioni di euro e avviato nel dicembre 2023, che ha comportato la rimozione di elementi di arredo urbano e l’occupazione di una parte significativa del marciapiede. A distanza di mesi, però, il cantiere risulta fermo e l’area versa in condizioni di degrado, con gravi disagi per cittadini, turisti e operatori balneari”.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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