Camper e senzatetto sul lungomare di Ostia spaccano il Pd Roma Ora Gualtieri rischia di perdere il litorale

Una delibera per realizzare un parcheggio a Ostia e adibirlo a sosta per camper di senza fissa dimora sta spaccando il Pd romano. Il 26 febbraio l'atto verrà discusso, al netto di nuove azioni di protesta e occupazione da parte delle opposizioni di destra, e sarà il primo passo di un iter che porterà allo spostamento di 12 persone in emergenza abitativa da piazzale Mediterraneo al lungomare Amerigo Vespucci. La proposta, che in realtà ha origine da una richiesta esplicita del Gabinetto del sindaco Roberto Gualtieri, sta mettendo letteralmente “in croce" l'amministrazione del X municipio, guidata da Mario Falconi, con l'assessora alle Politiche sociali Denise Lancia (Demos) nell'occhio del ciclone. Non solo. Volano stracci anche tra appartenenti allo stesso partito, il Pd: da una parte esponenti capitolini come Giovanni Zannola, dall'altra regionali come Emanuela Droghei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche:

Ostia, “area di sosta” e roulotte di fortuna sul lungomare: Azione e Droghei (Pd) chiedono di fermare la delibera

Fiumicino e Ostia: così l’Asl Roma 3 monitora le telline sul litorale romano

Temi più discussi: Ostia, il centrodestra occupa l’Aula: No all’area camper per i senzatetto sul lungomare; Emanuela Droghei (Pd) bacchetta il Municipio per il camping dei senzatetto sul lungomare di Ostia; Accampamenti e spaccio, degrado a Villa Borghese. La denuncia dei residenti dopo il tentato sturpo: Più controlli; Roulotte senza tetto in una nuova area di parcheggio su lungomare, polemica a Ostia.

Emanuela Droghei (Pd) bacchetta il municipio per il camping dei senzatetto sul lungomare di OstiaSi allargano le spaccature in seno alla maggioranza sulle operazioni propedeutiche alla creazione in una zona, al momento imprecisata del litorale di Ostia, dove creare un camping dei senzatetto con v ... msn.com

Milano, sul camper dei City Angels docce calde e tagli di capelli gratis ai senzatetto(LaPresse) Nelle strade silenziose della Milano di Ferragosto, un camper speciale si muove tra piazze e stazioni, portando non solo beni di prima necessità ai senzatetto, ma anche un servizio gratuito ... video.corriere.it

Area sosta per i camper dei senzatetto, centrodestra occupa Municipio di Ostia (VIDEO) x.com

SENZA FISSA DIMORA SORPRESO A DORMIRE IN UNA MATERNA Un senzatetto classe 2005, di origine tunisina, è stato trovato a riposare indisturbato in una scuola materna di Corticella. Rabbia e paura tra i genitori. A #bologna scoppia il caso. Anche p - facebook.com facebook