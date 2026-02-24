Ostia area di sosta e roulotte di fortuna sul lungomare | Azione e Droghei Pd chiedono di fermare la delibera

Azione e Droghei (Pd) denunciano una delibera che permette di installare roulotte di fortuna sul lungomare di Ostia, causando polemiche tra i residenti e gli esercenti locali. La decisione, annunciata come soluzione temporanea per un’emergenza abitativa, ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza e all’immagine del litorale. La richiesta di fermare immediatamente l’iter amministrativo mira a tutelare il decoro e gli spazi pubblici della zona. La discussione prosegue tra i vari attori coinvolti.

Ostia, 24 febbraio 2026 – Ostia torna al centro del confronto politico per il progetto di "area di sosta" sul lungomare: una misura presentata come risposta temporanea a un'emergenza abitativa, ma contestata sia dall'opposizione sia dentro il perimetro del centrosinistra. Secondo quanto riportato, la delibera dovrebbe approdare in Consiglio municipale giovedì 26 febbraio 2026. La delibera: dieci roulotte al civico 41 del lungomare Vespucci. Il provvedimento prevede la realizzazione di un'area di sosta all'altezza del civico 41 di lungomare Amerigo Vespucci, destinata ad accogliere dieci roulotte attualmente presenti a piazzale Mediterraneo e abitate da persone in condizioni di fragilità e in emergenza abitativa.