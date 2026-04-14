Ospitiamo il mondo | le Eolie svelano identità memoria e sapori
Tra il 15 e il 17 maggio, le Isole Eolie ospitano un evento internazionale che coinvolge Lipari, Salina e Vulcano. La manifestazione porta in scena testimonianze di identità, memoria e tradizioni locali, offrendo un quadro delle peculiarità di queste isole. La tre giorni si concentra su attività e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del territorio, coinvolgendo diverse comunità e realtà artistiche.
Le Isole Eolie protagoniste di un evento internazionale senza precedenti: “Ospitiamo il mondo. Identità, memoria e sapori: le Eolie svelano il proprio patrimonio universale”, in programma dal 15 al 17 maggio tra Lipari, Salina e Vulcano.Per la prima volta, l’arcipelago eoliano sarà protagonista.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Eccezionalmente di giovedì...ospitiamo il Grande Maestro Argentino Pablo Nievas che terra' due workshop preserata, e per l'occasione ci accompagnerà Fabian Fab un tj straordinario !!! - facebook.com facebook
Oggi a #EuropaExperience ospitiamo @AgenziaGioventu per il monitoraggio dei progetti di solidarietà ESC30 x.com