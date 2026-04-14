Ospitiamo il mondo | le Eolie svelano identità memoria e sapori

Tra il 15 e il 17 maggio, le Isole Eolie ospitano un evento internazionale che coinvolge Lipari, Salina e Vulcano. La manifestazione porta in scena testimonianze di identità, memoria e tradizioni locali, offrendo un quadro delle peculiarità di queste isole. La tre giorni si concentra su attività e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del territorio, coinvolgendo diverse comunità e realtà artistiche.