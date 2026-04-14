Ospitiamo il mondo | le Eolie svelano identità memoria e sapori

Da messinatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra il 15 e il 17 maggio, le Isole Eolie ospitano un evento internazionale che coinvolge Lipari, Salina e Vulcano. La manifestazione porta in scena testimonianze di identità, memoria e tradizioni locali, offrendo un quadro delle peculiarità di queste isole. La tre giorni si concentra su attività e iniziative volte a valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico del territorio, coinvolgendo diverse comunità e realtà artistiche.

Le Isole Eolie protagoniste di un evento internazionale senza precedenti: “Ospitiamo il mondo. Identità, memoria e sapori: le Eolie svelano il proprio patrimonio universale”, in programma dal 15 al 17 maggio tra Lipari, Salina e Vulcano.Per la prima volta, l’arcipelago eoliano sarà protagonista.🔗 Leggi su Messinatoday.it

WiFi: segnali wireless svelano posizioni e identità senza telecamere, nuova minaccia alla privacy.Le reti WiFi, onnipresenti nelle nostre case, uffici e spazi pubblici, potrebbero essere utilizzate per identificare le persone con una precisione...

Leggi anche: Ad Abbateggio nasce il "Bosco-frutteto" per valorizzare la biodiversità e rilanciare sapori e identità delle aree interne

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.