Bimba morta all’asilo caso aperto dopo 22 anni

A causa di un tragico incidente, una bambina è deceduta all’asilo di Recanati 22 anni fa, e il caso è stato riaperto. La piccola è caduta mentre giocava nel cortile, provocando ferite fatali. Ora, le autorità indagano nuovamente sulla gestione della scuola e sulle eventuali responsabilità. La famiglia della vittima ha chiesto risposte chiare e una verifica accurata di quanto accaduto. La riapertura del procedimento riaccende il dolore di chi ha vissuto quella perdita. La vicenda resta al centro dell’attenzione pubblica.

Recanati torna a fare i conti con una delle vicende giudiziarie più lunghe e dolorose della sua storia recente. Il riconoscimento in consiglio comunale di un debito fuori bilancio di quasi 25mila euro riporta, infatti, al centro dell'attenzione la tragedia avvenuta alla scuola dell'infanzia di via Camerano, un caso che, a distanza di oltre vent'anni, non ha ancora trovato una conclusione definitiva. Era il 2004 quando una bambina perse la vita durante l'orario scolastico: un episodio drammatico che scosse profondamente la comunità e che aprì un lungo contenzioso giudiziario. Due anni dopo, nel 2006, i familiari della piccola decisero di rivolgersi al tribunale chiedendo il risarcimento dei danni al Comune e alla scuola.