Ospedale di Rieti | l’efficacia clinica che salva una vita dopo l’urgenza
Una donna ha espresso pubblicamente gratitudine per le cure ricevute presso l’ospedale di Rieti, dopo un intervento di emergenza che si è rivelato decisivo per salvare la sua vita. La sua testimonianza si concentra sulla rapidità e sulla qualità dell’assistenza fornite dal personale sanitario durante un episodio critico. La vicenda mette in luce l’efficacia delle procedure adottate nel reparto di emergenza dell’ospedale locale.
Una gestione d’emergenza che si trasforma in un modello di efficienza umana ha portato Marina C. a lodare pubblicamente le cure ricevute presso l’ospedale di Rieti. La donna, giunta dalla capitale per assistere la sorella disabile colpita da un improvviso malessere, ha voluto testimoniare la qualità dell’intervento sanitario avvenuto dopo il trasferimento d’urgenza dalla struttura Terre Clare di Ponticelli. Dall’emergenza clinica alla scelta terapeutica prudente. Il percorso clinico della paziente è iniziato con un intervento tempestivo del personale del Pronto Soccorso, fondamentale dopo l’insorgere di una sintomatologia acuta che ha richiesto l’impiego dell’ambulanza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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