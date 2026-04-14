Ospedale di Rieti | l’efficacia clinica che salva una vita dopo l’urgenza

Una donna ha espresso pubblicamente gratitudine per le cure ricevute presso l’ospedale di Rieti, dopo un intervento di emergenza che si è rivelato decisivo per salvare la sua vita. La sua testimonianza si concentra sulla rapidità e sulla qualità dell’assistenza fornite dal personale sanitario durante un episodio critico. La vicenda mette in luce l’efficacia delle procedure adottate nel reparto di emergenza dell’ospedale locale.