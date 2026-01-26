La Toscana è un territorio ricco di borghi affascinanti, ognuno con le proprie caratteristiche e tradizioni. In questa lista, scoprirai i 30 borghi più belli da visitare almeno una volta, tra paesaggi incantevoli, storia secolare e arte. Un itinerario alla scoperta di piccoli gioielli che rappresentano l’essenza autentica di questa regione, perfetti per un viaggio alla scoperta di tradizioni e bellezze nascoste.

Firenze, 25 gennaio 2026 – Paesaggi e storia, arte e tradizioni, divertimento e cose da fare. La Toscana è universalmente riconosciuta come custode di alcune delle meraviglie più suggestive d’Italia e del mondo. Tra le sue bellezze, però, spiccano anche piccoli borghi che hanno ricevuto un riconoscimento speciale dall’associazione ‘ I Borghi più Belli d’Italia ’. Fondata nel 2002 all’interno della Consulta del Turismo dell’Anci, l’associazione ha l’obiettivo di valorizzare e promuovere il patrimonio di storia, arte, cultura e paesaggi presente nei piccoli centri italiani. Oggi in Italia fanno parte di questa rete oltre 360 borghi selezionati e certificati (secondo un procedimento certificato ISO 9001), veri simboli della bellezza e del fascino per cui l’Italia è famosa nel mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Quali sono i 30 borghi più belli della Toscana, da visitare almeno una volta

Leggi anche: Questi sono i borghi più belli del Tirolo da visitare in inverno: atmosfera da sogno

Leggi anche: Ponte dell’Immacolata, i borghi più belli e originali da visitare

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Quanto conosci la GEOGRAFIA d'Italia Fai il QUIZ...

Argomenti discussi: Percorsi abilitanti: gli idonei con contratto finalizzato al ruolo sono vincitori e partecipano in sovrannumero ai 30 o 36 CFU, no 60 CFU; Tali e quali; Rottamazione-quinquies: ambito applicativo, servizio on-line e prime Faq (Legge 30 dicembre 2025, n. 199 - art. 1, commi 82-101); Raccolta differenziata, 30 comuni della Brianza campioni di riciclo: ecco quali sono.

Quali sono i 30 borghi più belli della Toscana, da visitare almeno una voltaDiversi i riconoscimenti in provincia di Arezzo. Troviamo infatti Anghiari, lo splendido borgo medievale che domina la verde valle dell’alto Tevere. Poi Castelfranco di Sopra, incorniciato da balze e ... lanazione.it

Lavoro giovani: quali sono i lavori più pagati per gli under 30Il lavoro in Italia è diventato un serio problema, specie per quanto riguarda i giovani, che molto spesso sono costretti ad espatriare per trovare una sistemazione adeguata. In attesa che il Governo ... it.blastingnews.com

Sono disponibili online gli episodi della docuserie BORGHI. Il progetto “Building Opportunities for Rural Growth: Heritage and Innovation” non si propone soltanto di valorizzare il territorio, ma vuole farlo attraverso una nuova figura professionale, quella del - facebook.com facebook

Paesaggi, cultura, tradizioni e buon cibo. Anche questo è Borghi d’Italia! @MarioPlacidini ti aspetta per un nuovo viaggio tra i borghi italiani. Sabato e Domenica alle 12.15 su TV2000. Pronti a partire #borghiitaliani #TV2000 #borgo #tradizioni x.com