Così le statue di Bernini trasformano la città in teatro

La Galleria Nazionale di Arte Antica apre una mostra dedicata a Bernini e ai Barberini, portando in mostra alcune delle sue sculture più famose. La rassegna, visitabile fino al 14 giugno, mette in evidenza le opere che hanno dato nuova vita alle piazze di Roma. Le statue, alcune restaurate di recente, si integrano nel contesto urbano, trasformando la città in un grande palcoscenico. La mostra invita i visitatori a scoprire il legame tra Bernini e il patrimonio cittadino.

Dopo Caravaggio 2025, la Galleria Nazionale di Arte Antica ospita una nuova mostra su Bernini e i Barberini (fino al 14 giugno). Annunciata come blockbuster, con prestiti internazionali ambiziosi ottenuti dal direttore Thomas C. Salomon grazie al Ministero della Cultura e Intesa Sanpaolo, e allestita nel rispetto degli spazi architettonici originali e degli eleganti fregi con le api barberine, ha un taglio storico-artistico teso a focalizzare i rapporti tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, cardinale e poi papa. Nel 1623, mentre Bernini finiva l'Apollo e Dafne per Scipione Borghese, Urbano VIII già pensava di fare del più prodigioso artista sulla scena romana dopo Caravaggio il regista del Barocco.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

