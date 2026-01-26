È morta Padre e figlia soli insieme per la prima volta orrore senza fine Cosa le ha fatto

Un tragico episodio si è verificato a Orrington, nel Maine, dove una neonata di 12 settimane è stata trovata morta in circostanze sconosciute. Padre e figlia erano soli al momento dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per chiarire le cause di questa drammatica perdita, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia colpita da questa tragedia.

L’orrore si è consumato tra le mura di un’abitazione in Harvest Drive, a Orrington, nel Maine, dove la vita di una neonata di appena 12 settimane è stata spezzata in circostanze brutali. Quella di venerdì 16 gennaio doveva essere una giornata come tante, ma rappresentava in realtà un momento particolare: era infatti la prima occasione in cui padre e figlia restavano da soli insieme. Un arco temporale ridotto che si è trasformato in tragedia quando, poco prima di mezzogiorno, il 911 ha ricevuto una chiamata disperata per una bambina che era improvvisamente “diventata blu”. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco di Orrington e Brewer, insieme all’ufficio dello sceriffo della contea di Penobscot, il destino della piccola Lyla appariva già segnato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Un uomo di 24 anni è stato arrestato nello Stato del Maine con l’accusa di aver causato la morte della propria figlia di 12 settimane, trovata con costole rotte.

Padre e figlia restano soli insieme per la prima volta: bimba di 3 mesi morta, aveva le costole rotteShawn S. Samuels, 24 anni è stato arrestato per l’omicidio della figlia di 12 settimane nello Stato USA del Maine ... fanpage.it

