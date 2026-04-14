Orlando | Ho sempre criticato il Milan di Allegri | molti punti grazie alla fortuna Ma quando finisce …

Massimo Orlando, ex calciatore che ha militato anche nel Milan, ha commentato la situazione attuale della squadra allenata da Massimiliano Allegri. In un’intervista a 'TMW Radio', Orlando ha espresso le sue critiche sul rendimento dei rossoneri, evidenziando che molti punti sono stati ottenuti grazie alla fortuna. Ha aggiunto che, secondo lui, quando questa situazione finirà, ci saranno delle conseguenze.

Le critiche piovono addosso al tecnico livornese da ogni dove, su ogni quotidiano, da qualsiasi esponente del mondo del calcio. Come se un periodo nero (Diavolo reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro partite) non debba mai, assolutamente, capitare nell'arco di un'annata dove i rossoneri hanno brillato per continuità, senza mai perdere da agosto a febbraio. E c'è anche chi, a quanto pare, sembra rispecchiarsi nel più classico del "io ve l'avevo detto" vedendo gli ultimi risultati del Milan di Allegri. Tra questi, c'è anche un ex rossonero - seppur per un brevissimo periodo, nella stagione 1994-1995 -, ovvero l'ex fantasista Massimo Orlando.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Orlando: “Ho sempre criticato il Milan di Allegri: molti punti grazie alla fortuna. Ma quando finisce …” Nesta: “Maldini, un esempio: quando l’ho visto ho capito perché il Milan vinceva sempre”Giornata speciale, questo giovedì 19 marzo 2026, per Alessandro Nesta, ex difensore del Milan e oggi allenatore. Orlando commenta: “Milan secondo? Ha i punti che merita, ma gioca troppo male”L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 27^ turno di... #Milan, piano per l’Europa: #Allegri punta i parametri zero di lusso e la “occasione” #Guirassy - facebook.com facebook Lele #Adani a La Nuova Domenica Sportiva demolisce il #Milan di #Allegri: "Innanzitutto devo ammettere di essere un po' sorpreso e anche probabilmente di aver sbagliato all'inizio. Io all'inizio credevo in questo progetto, credevo in un nuovo modo di espr x.com