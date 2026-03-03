L'ex calciatore Massimo Orlando è intervenuto a TMW Radio, durante la trasmissione Maracanà, per commentare la situazione attuale del Milan. Orlando ha detto che la squadra occupa la seconda posizione in classifica e che, secondo lui, i punti sono giusti, anche se ha criticato il modo in cui il team gioca, definendolo troppo povero. La discussione si è concentrata sulle prestazioni recenti dei rossoneri.

L'ex calciatore Massimo Orlando, ai microfoni di 'Maracanà' in onda su 'TMW Radio', ha commentato i principali temi che ci lascia il 27^ turno di Serie A. Tra questi, non poteva mancare un pensiero al Milan di Massimiliano Allegri, tornato alla vittoria nel weekend contro la Cremonese di Davide Nicola. Ecco, di seguito, le parole di Massimo Orlando sui rossoneri. Sul Milan secondo in classifica alle spalle dell'Inter: "Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. E' stato bravo Allegri a mettere dentro un centrocampo di qualità e quantità, cosa che è mancata lo scorso anno. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Orlando commenta: “Milan secondo? Ha i punti che merita, ma gioca troppo male”

Leggi anche: Allegri non fa sconti: “Il Milan ha i punti che merita, ora servono equilibrio e cattiveria”

Leggi anche: Orlando commenta la vittoria del Milan: “Ha faticato fino al gol. Scudetto? Inter e Napoli…”

Una selezione di notizie su Orlando commenta

Temi più discussi: Orlando: Il Milan gioca troppo male, è secondo ma ha avuto fortuna. Credo abbia…; Maxi-bonus al portiere dell'Orlando City per i due gol di Messi? Chiarito il caso scoppiato in MLS; Orlando: Milan ha avuto molta fortuna: secondo posto ma gioca troppo male; IL PARERE - Orlando: Complimenti al Milan: è secondo con una squadra meno forte del Napoli.

Orlando sulle lacune del Milan: Gli manca una punta e in difesa ha grossi problemiMassimo Orlando, su TMW Radio, ha parlato così del Milan: Ha i punti che merita. Ho abbastanza criticato il Milan perché ha avuto molta fortuna. E' stato bravo Allegri ... milannews.it

Orlando: Milan ha avuto molta fortuna: secondo posto ma gioca troppo maleCome è inevitabile il Derby della Madonnina, che si giocherà tra Milan e Inter domenica 8 marzo alle 20.45, è già quasi l'argomento predominante: ... milannews.it

Stefano D'Orlando, dirigente tra i fondatori di All In Trieste nel 2024, è l'ospite di "Baskin e non solo" martedì 24 febbraio su Radio Spazio. Prima commenta i risultati e la situazione nel campionato di baskin FVG dopo la settima e ultima giornata della prima - facebook.com facebook

#omnibus Il commento di Andrea Orlando sull'omicidio di Rogoredo e l'indagine e l'arresto dell'agente Cinturrino x.com