Antignano al moletto ecco il Punto informativo giovani | primo incontro il 13 febbraio

Venerdì 13 febbraio alle 17 si tiene il primo appuntamento del Punto informativo giovani al Moletto di Antignano. Si tratta di uno spazio nuovo, pensato per offrire informazioni e punti di discussione ai ragazzi tra i 16 e i 35 anni. L’iniziativa mira a creare un punto di riferimento per chi cerca un luogo di incontro e confronto nella zona.

L'iniziativa, promossa dal consiglio di zona 5, nell'ambito del progetto di mandato "Per.

