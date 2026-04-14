Ordini fantasma su una nota piattaforma del settore del food delivery | allarme tra i ristoratori di Salerno

Un allarme ha coinvolto i ristoratori di Salerno a causa di ordini misteriosi effettuati tramite una nota piattaforma di food delivery. Su un noto portale sono stati registrati numerosi ordini di pizza, sushi, hamburger e pasti completi, tutti intestati alla stessa persona. Tuttavia, nessuno di questi ordini risulta essere stato effettuato da un cliente reale. La situazione ha sollevato preoccupazioni tra i ristoratori locali riguardo possibili attività fraudolente.

Ordini di pizza, sushi, hamburger e cene complete che arrivano a raffica su un noto portale del food delivery, tutti intestati alla stessa persona che, tuttavia, non ha mai ordinato nulla. Secondo quanto denunciato, ignoti hanno sfruttato indirizzi IP “mascherati” o falsi per inviare decine di.🔗 Leggi su Salernotoday.it

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