Riders al limite della soglia di povertà e del caporalato a Milano nei guai una società di food delivery

Una società di consegna cibo a domicilio a Milano è oggeto di controllo giudiziario dopo che sono stati accertati gravi episodi di caporalato e sfruttamento lavorativo ai danni di migliaia di riders. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, è stato eseguito dai Carabinieri per la Tutela del Lavoro nella mattinata del 25 febbraio 2026. Contestualmente è stato nominato un amministratore giudiziario per garantire il rispetto delle norme e la regolarizzazione dei lavoratori coinvolti. Società accusata di caporalato a Milano L'operazione ha avuto luogo a Milano e ha coinvolto una società leader nel settore del food delivery, la cui gestione è stata posta sotto controllo giudiziario. Il provvedimento è stato adottato in via d'urgenza dalla Procura della Repubblica di Milano – Direzione Distrettuale Antimafia, a seguito di indagini che hanno portato alla luce una sistematica violazione dei diritti dei lavoratori, in particolare dei riders impiegati sia nel capoluogo lombardo che su tutto il territorio nazionale.

