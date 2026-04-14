Ordini fantasma su Just Eat | la truffa dell’IP che mette in ginocchio i ristoratori di Salerno

A Salerno, alcuni ristoratori hanno segnalato ordini fantasma provenienti dalla piattaforma di consegne a domicilio. Queste richieste, prive di clienti reali, vengono generate da un indirizzo IP che sembra essere alla base di una truffa informatica. La situazione ha causato danni economici ai ristoratori coinvolti, che si sono trovati a gestire ordini inesistenti senza ricevere pagamenti o servizi. La vicenda ha attirato l’attenzione delle autorità competenti.

Tempo di lettura: 3 minuti Sembra una storia surreale, di quelle che leggi in un romanzo distopico. Eppure è accaduta davvero, qui a Salerno, a ristoratori in carne ed ossa. Ordini di pizza, sushi, hamburger e cene complete che arrivano a raffica sul portale Just Eat, tutti intestati alla stessa persona. Il problema? Quella persona non ha mai ordinato nulla. La dinamica – Secondo quanto denunciato alle forze dell’ordine, ignoti o un ignoto hanno sfruttato indirizzi IP “mascherati” o falsi per inviare decine di ordini di fast food e ristoranti tramite la piattaforma Just Eat Destinatario: un cittadino salernitano completamente ignaro, che si è visto recapitare a casa – o meglio, che ha scoperto di avere a suo nome – ordinazioni mai fatte.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ordini fantasma su Just Eat: la truffa dell’IP che mette in ginocchio i ristoratori di Salerno Ordini fantasma su una nota piattaforma del settore del food delivery: allarme tra i ristoratori di SalernoOrdini di pizza, sushi, hamburger e cene complete che arrivano a raffica su un noto portale del food delivery, tutti intestati alla stessa persona... Leggi anche: A Monza la signora che affitta le case fantasma e svuota i portafogli: la truffa