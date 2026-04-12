A Monza la signora che affitta le case fantasma e svuota i portafogli | la truffa

A Monza, diverse persone si sono trovate coinvolte in una truffa legata a affitti di case fantasma. Secondo quanto riportato su una pagina Facebook dedicata alla città, la vittima avrebbe pagato per alloggi inesistenti, lasciando i propri soldi senza ricevere nulla in cambio. La vicenda riguarda un’indagine in corso e l’attività di una donna accusata di aver messo in atto questa truffa, secondo le testimonianze pubblicate online.

A leggere sulla pagina Facebook "Sei di Monza se." a rimanere coinvolti nella truffa sarebbero state diverse persone. Che, in cerca di una casa a Monza (e nei Comuni limitrofi), si sono loro malgrado rivolti telefonicamente a una sedicente locatrice che riuscendo a farsi anticipare i soldi con la.🔗 Leggi su Monzatoday.it Come funziona la telefonata che svuota le carte da remoto: la truffa digitaleLe truffe digitali utilizzano metodi sempre più sofisticati, cosa che le rende molto pericolose. La truffa delle case vacanze fantasma, 4 anni al ‘mago’ del raggiroRimini, 28 gennaio 2026 – Si è concluso con una condanna a 2 anni e 10 mesi processo a carico del 60enne barese accusato di aver messo in piedi un...