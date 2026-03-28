Medaglie ai giornalisti iscritti all' Ordine da 50 e 35 anni | quattro insigniti sono agrigentini

Quattro giornalisti agrigentini iscritti all’Ordine da 50 e 35 anni hanno ricevuto le medaglie durante una cerimonia svoltasi questa mattina al Palacongressi del Villaggio Mosè. L’evento ha coinvolto professionisti della regione, che hanno festeggiato il loro anniversario di iscrizione. La manifestazione ha visto la partecipazione di diversi rappresentanti e colleghi del settore.

Medaglie ai giornalisti siciliani iscritti all'Ordine da 50 e 35 anni. Quattro, sono agrigentini. La cerimonia, questa mattina, si è svolta al Palacongressi del Villaggio Mosè. A presiederla Concetto Mannisi che è a capo dell'Ordine regionale dei giornalisti, Laura Simoncini (vice presidente), Filippo Mulé (segretario) e Riccardo Arena che è componente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Ribadito che "l'Ordine è la casa di tutti i giornalisti", è stato fatto il punto sulla situazione dell'organizzazione di categoria, su quanto portato avanti - e quali gli obiettivi - dal Consiglio per contrastare la precarizzazione, l'esercizio abusivo e per tutelare la categoria. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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