ordine degli ingegneri e apa confartigianato si alleano

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza e Apa Confartigianato hanno annunciato una collaborazione strategica. Questa partnership mira a favorire lo sviluppo professionale e a promuovere la sinergia tra le imprese del settore ingegneristico e artigianale, rafforzando il ruolo di entrambe le istituzioni nel territorio. Un’iniziativa che punta a consolidare le competenze e a sostenere le imprese locali in un contesto di crescente complessità.

L’unione fa la forza. Soprattutto se a stringere un patto di collaborazione sono l’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza e Apa Confartigianato Imprese. Il primo quest’anno trasferirà la propria sede: da via Passerini 2 traslocherà nel Centro Servizi di Apa Confartigianato Imprese di viale Stucchi 64. Qui l’Ordine degli Ingegneri brianzolo, 2.200 iscritti, avrà a disposizione un ufficio di 150 metri quadri e potrà anche utilizzare alcuni spazi della struttura di Confartigianato. Il presupposto per diverse iniziative in comune. Questa è solo una delle tante novità che il nuovo Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e della Brianza promuoverà nel quadriennio 2025-2029. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

