In Ungheria, il leader di lunga data ha perso le elezioni, riconoscendo pubblicamente di non aver ottenuto il mandato di governo. Dopo la vittoria del suo sfidante, ha chiamato per congratularsi e ha annunciato che si opporrà in parlamento. La sua sconfitta mette fine a un periodo di leadership dominante e apre una nuova fase politica nel paese. La vicenda ha attirato l’attenzione internazionale sulla natura del sistema politico locale.

Ungheria. Ovvero lo strano caso dell’«autocrate» macché: del «dittatore» - che perde le elezioni, ammette che «il mandato di governo non ci è stato dato», telefona allo sfidante per congratularsi e poi promette opposizione in parlamento. A Budapest domenica sera è accaduto l’impensabile: Vitkor Orbán, proprio lui, mentre erano ancora in corso i calcoli per capire di quanti seggi sarebbe stata la maggioranza del rivale Péter Magyar, ha ammesso il risultato «doloroso, ma chiaro», con il quale gli elettori hanno provocato il cambio di governo. Nessun trucco per rovesciare l’esito uscito dalle urne, nessun “colpetto di Stato”, nessun agente provocatore straniero in azione.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Orban, lo strano "dittatore" battuto nelle urne

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