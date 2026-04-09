Durante un intervento pubblico, una figura politica ha affermato che il popolo sovrano ha vinto alle urne, sottolineando che si percepisce una forte volontà di tornare al governo. La dichiarazione è rivolta alla leader di un altro schieramento politico, con l’intento di evidenziare il risultato elettorale. La frase suggerisce una critica nei confronti del desiderio di riottenere il potere, senza fare riferimenti a nomi specifici o dettagli aggiuntivi.

Da Meloni “un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo. Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cu negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni. ANSA Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Schlein a Meloni: ‘il popolo vi ha battuto alle urne’

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Referendum, Meloni chiama alle urne: “Non restate a guardare, votate Sì”“Questa riforma non èné di destra né di sinistra, è una riforma di semplice e purobuonsenso“.

Temi più discussi: Meloni negli Emirati e in Qatar: L’energia è a rischio. Schlein: Fa solo danni; Schlein (parte1): Meloni fa la vittima, ma dovrebbe guardarsi in casa e fare chiarezza sui rapporti che stanno emergendo; Simul cadent? | I periodacci paralleli di Meloni e Schlein, (ex) ragazze fortunate; Schlein: Sì al tavolo per un programma del centrosinistra. Meloni chiarisca i rapporti fra FdI e i Senese.

Schlein a Meloni: Non riuscite a dire a Trump e Netanyahu che devono fermarsi(LaPresse) Due giorni fa il presidente Trump ha minacciato di morte un'intera civiltà. E' lo stesso uomo per cui lei ha proposto il Nobel per la Pace. Ma quale Nobel per ... ilmattino.it

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Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Un botta e risposta continuo, in aula a @Montecitorio, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd insiste con "Toccherà a noi costruire l'alternativa con gli alleati, e tra le persone, e riuscire finalmente ad attuare fino in fondo la Costituzione", Meloni a x.com