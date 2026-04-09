Schlein a Meloni | ‘il popolo vi ha battuto alle urne’

Da imolaoggi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un intervento pubblico, una figura politica ha affermato che il popolo sovrano ha vinto alle urne, sottolineando che si percepisce una forte volontà di tornare al governo. La dichiarazione è rivolta alla leader di un altro schieramento politico, con l’intento di evidenziare il risultato elettorale. La frase suggerisce una critica nei confronti del desiderio di riottenere il potere, senza fare riferimenti a nomi specifici o dettagli aggiuntivi.

Da Meloni “un discorso di autoconvincimento, lei ci sfida ma avete già perso quella sfida perché avete sfidato la Costituzione e il popolo sovrano vi ha battuto nelle urne. Si vede che avete molta voglia di tornare all’opposizione, vi accontenteremo. Se non è troppo impegnata con gli scandali dei suo ministri, vi mando una cartolina dal paese reale, quello in cu negli ultimi 4 anni gli stipendi reali si sono abbassati di 9 punti percentuali”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein durante la discussione alla Camera dopo l’intervento della premier Giorgia Meloni. ANSA Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’ Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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