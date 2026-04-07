Vance a Budapest | missione USA per salvare Orbán alle urne

Il vicepresidente statunitense JD Vance si trova a Budapest dal 7 aprile 2026. La sua visita è legata alle prossime elezioni politiche che si terranno domenica nella capitale ungherese. Vance ha incontrato rappresentanti locali e ha partecipato a eventi pubblici nel corso della sua permanenza. La sua presenza si inserisce nel quadro delle attività diplomatiche statunitensi in Europa orientale in vista del voto.

Il vicepresidente statunitense JD Vance vola a Budapest martedì 7 aprile 2026 per sostenere Viktor Orbán in vista delle elezioni di domenica. L’obiettivo è dare una spinta decisiva al primo ministro ungherese in una competizione elettorale estremamente accesa. L’agenda di questa visita prevede due momenti centrali: una conferenza stampa nella capitale e un grande evento pubblico all’interno di uno stadio di calcio capace di ospitare 24.000 persone. Orbán ha manifestato il suo entusiasmo per l’arrivo di Vance, cercando di recuperare terreno in un momento difficile. Questa missione diplomatica rappresenta per il leader ungherese la possibilità di consolidarsi come il partner europeo di riferimento per l’amministrazione Trump. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vance a Budapest: missione USA per salvare Orbán alle urne Elezioni in Ungheria: alle urne il 12 aprile, Orbán affronta una prova più insidiosa del previstoRoma, 14 gennaio 2026 – Le elezioni, la cui data è stata confermata su Facebook, potrebbero segnare la fine del lungo dominio del primo ministro... Leggi anche: Usa, Trump: votino solo cittadini Usa che si identificano alle urne Argomenti più discussi: Operazione salva-Orbán: Trump manda Vance a Budapest; Ungheria, Usa in campo per salvare Orban. Perché dopo 16 anni il premier rischia l’uscita di scena; Budapest tightens security measures for Vance on April 7 and 8; Vance a Budapest per sostenere Orbán, Magyar: Gli Usa non puntano sui perdenti. Budapest, 'la visita di Vance chiave per rafforzare l'asse con gli Usa'La visita del vicepresidente americano JD Vance il 7 e l'8 aprile a Budapest rappresenta un momento importante per il rafforzamento delle relazioni tra Ungheria e Stati Uniti, con colloqui di alto ... ansa.it "Attentato al TurkStream", Orban accusa Kiev e invia i soldati. Esplosivo vicino al gasdotto. Magyar: "Provocazione sul voto". Vance in arrivo #ANSA - facebook.com facebook #Vance a #Budapest per sostenere #Orbán, ma in Europa l'estrema destra è sempre più distante da Trump - la Repubblica x.com