**Dazi | Pd-M5S-Avs-Iv ' informativa urgente Meloni in aula' **

Il Parlamento ha convocato urgentemente la premier Meloni per discutere dei nuovi dazi annunciati da Donald Trump, motivo di questa richiesta è l’impatto diretto sulle aziende italiane esportatrici. Deputati di vari schieramenti si sono detti preoccupati per le ripercussioni economiche di questa decisione. La richiesta di un’informativa arriva in un momento di incertezza sul futuro commerciale tra Italia e Stati Uniti. La discussione si terrà nella giornata di oggi in aula.

© Iltempo.it - **Dazi: Pd-M5S-Avs-Iv, 'informativa urgente Meloni in aula'**

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - Pd, M5S, Avs e Italia Viva, in aula alla Camera, hanno chiesto un'informativa urgente alla premier Giorgia Meloni sui nuovi dazi annunciati da Donald Trump dopo la sentenza della Corte Suprema americana. 🔗 Leggi su Iltempo.it **Usa: Pd-M5S-Avs, informativa urgente a Salvini e governo su Epstein files**Pd, M5S e Avs chiedono subito un’udienza urgente a Salvini. Referendum: M5S, Pd e Avs chiedono informativa a Meloni su data votoM5S, Pd e Avs hanno richiesto alla premier Meloni un’informativa urgente sulla possibile modifica della data del referendum, dopo aver superato le 500mila firme contro la riforma. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: Opposizioni lavorano a risoluzione unitaria contro Board of Peace; Board of Peace, opposizioni unite contro il comitato d'affari di Trump: Italia non partecipi; Dazi, Palazzo Chigi prende atto della sentenza. Timori per altre misure e occhi sul Congresso; Board of Peace, Merz non va a Washington. Tajani: Noi saremo osservatori come l’Ue. Referendum giustizia, Pd-M5S-Avs: In tv narrazione anti giudici e troppo governo, esposto ad Agcom(Adnkronos) - Esposto all'Agcom e in Commissione di Vigilanza Rai da parte di Pd, M5S e Avs. Nel mirino la sovresposizione del governo in tv sul referendum sulla giustizia. I dati dell’Osservatorio ... msn.com **Groenlandia: Pd-M5S-Avs 'Meloni in aula', Schlein scrive a premier danese 'sostegno'**Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Dopo la lettera ieri ai presidenti di Camera e Senato, oggi Pd, M5S e Avs ribadiscono la richiesta in aula a Montecitorio: la premier Giorgia Meloni venga in Parlamento a ... lagazzettadelmezzogiorno.it Referendum sulla Giustizia, Pd-M5s-Avs presentano un'esposto all’Agcom: “Governo troppo presente in tv, violata la par condicio” x.com *Referendum: Pd-M5S-Avs, presenza eccessiva governo in Rai, esposto ad Agcom* Milano, 23 feb. (LaPresse) - "I dati dell’Osservatorio di Pavia certificano nella settimana di indizione dei comizi elettorali un tempo complessivo della presenza del Governo ne - facebook.com facebook