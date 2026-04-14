Durante un intervento a Rai Sport, Oppini ha commentato la rosa della Juventus, affermando che alcuni giocatori non sarebbero stati acquistati se l’allenatore fosse stato diverso da Spalletti fin dall’inizio della stagione. Ha indicato specifici calciatori, senza però fornire dettagli sui nomi. La discussione si è concentrata sulla composizione della squadra e sulle possibili differenze legate alla guida tecnica.

di Francesco Spagnolo Oppini ai microfoni di Rai Sport si è soffermato sulla Juventus sottolineando come alcuni calciatori non sarebbero arrivati in bianconero con Spalletti dall’inizio. Il dibattito calcistico si accende nuovamente e, come di consueto, le opinioni espresse dai volti noti del piccolo schermo fanno discutere tifosi e addetti ai lavori. Durante un recente passaggio televisivo, l’opinionista Francesco Oppini ha analizzato con estrema lucidità e un pizzico di amarezza le strategie di mercato che hanno caratterizzato l’ultima stagione della Juventus, soffermandosi in particolare su alcuni investimenti che non hanno convinto la piazza.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Oppini boccia alcuni giocatori della Juventus: «Con Spalletti in panchina da inizio stagione non sarebbero arrivati». Ecco chi sono

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