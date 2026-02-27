Sanremo 2026 scoppia un tremendo litigio tra due cantanti sarebbero arrivati alle mani | ecco chi sono

Durante la preparazione di Sanremo 2026, si sono verificati momenti di forte tensione tra due cantanti, arrivati addirittura a un confronto fisico. La notizia ha subito fatto parlare tra addetti ai lavori e fan, alimentando le discussioni sul backstage dell’evento. Le circostanze esatte rimangono ancora da chiarire, ma l’accaduto ha certamente attirato l’attenzione di molti.

Ogni edizione del Festival di Sanremo porta con sé indiscrezioni, tensioni e retroscena più o meno clamorosi. Anche quest’anno, mentre sul palco dell’Ariston sembrava regnare un ordine quasi impeccabile, dietro le quinte sarebbe esplosa una lite furibonda tra due artisti in gara. Un episodio che, secondo alcune voci, avrebbe acceso gli animi fino a sfiorare lo scontro fisico. Ma cosa sarebbe successo davvero? Finalmente un po’ di pepe a Sanremo 2026: due cantanti sarebbero arrivati alle mani!. A lanciare l’indiscrezione sono stati Niccolò e Tiziano Cedroni durante il podcast Non Prendete Appunti, disponibile su Spotify e YouTube. Nel corso della terza puntata hanno raccontato che due Big di questa edizione avrebbero discusso animatamente per la stessa richiesta: « Volevano essere piazzati a metà della scaletta ». 🔗 Leggi su Donnapop.it

