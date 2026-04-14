Operazione Daku | blitz nazionale smantella lo spaccio a Bolzano

Nelle prime ore del mattino, un’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Trento ha coinvolto diverse zone del Paese. Durante l’azione, sono state eseguite 28 misure cautelari nei confronti di persone ritenute coinvolte in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’indagine, chiamata “Daku”, si è concentrata anche sul territorio di Bolzano, dove sono state effettuate diverse perquisizioni.

Le prime luci dell'alba hanno segnato l'inizio di un'operazione massiccia coordinata dalla Dda di Trento, che ha portato alla realizzazione di 28 misure cautelari nell'ambito dell'inchiesta denominata “Daku”. Il provvedimento colpisce un'associazione criminale dedita allo spaccio di stupefacenti che operava nel comprensorio di Bolzano, coinvolgendo soggetti prevalentemente di nazionalità albanese. L'impatto dell'azione giudiziaria si è manifestato con diverse tipologie di restrizioni: 10 indagat .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Operazione Daku: blitz nazionale smantella lo spaccio a Bolzano Maxi blitz in provincia di Bolzano: 28 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacentiSono 28 le misure cautelari disposte su un gruppo di persone già note alle forze dell’ordine – la maggior parte di origine albanese – per spaccio di... Ndrangheta a New York: Operazione “Risiko” smantella coscaLa ‘Ndrangheta Oltreoceano: Operazione Risiko Smantella un’Articolazione Transnazionale L’operazione denominata Risiko, coordinata dalla Direzione... Bolzano, operazione “Daku” contro lo spaccio: 28 misure cautelari - facebook.com facebook