Nella provincia di Bolzano sono state eseguite durante un blitz 28 misure cautelari nei confronti di persone già note alle forze dell'ordine, per reati di spaccio di sostanze stupefacenti. La maggior parte degli arrestati ha origini albanese. L'operazione coinvolge un gruppo di soggetti ritenuti responsabili di attività illecite legate al traffico di droga nella zona.

Sono 28 le misure cautelari disposte su un gruppo di persone già note alle forze dell’ordine – la maggior parte di origine albanese – per spaccio di sostanze stupefacenti nella provincia di Bolzano. Le misure arrivano al termine di un’ indagine chiamata “ Dakù ” coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Trento. Gli investigatori della Squadra Mobile di Bolzano, insieme ai colleghi di Belluno, Trento, Venezia, Verona, Vicenza e delle Sezioni Investigative di Brescia, Trento, Trieste e Venezia, hanno disposto per 10 persone residenti nel capoluogo la custodia cautelare in carcere, ad altri 8 gli arresti domiciliari mentre ai restanti 10 è stato dato l’ obbligo di dimora.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Maxi blitz in provincia di Bolzano: 28 misure cautelari per spaccio di sostanze stupefacenti

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Traffico di sostanze stupefacenti, chieste 14 misure cautelariStavano indagando su un Codice Rosso e hanno scoperto un business dello spaccio di droga: cocaina, hashish e marijuana.

Drone tour of Bolzano: Discover the beauty of South Tyrol from a bird's-eye view during a short stroll through the streets of Bolzano. - facebook.com facebook

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