Ndrangheta a New York | Operazione Risiko smantella cosca

La ‘Ndrangheta a New York ha causato l’arresto di alcuni membri durante l’operazione Risiko, condotta dal Ros dei Carabinieri e coordinata dalla Dda di Reggio Calabria. La scoperta di un’articolazione della cosca di Siderno nello Stato ha permesso di smantellare una rete organizzata tra le due sponde dell’oceano. Gli inquirenti hanno identificato diversi quartier generali e sequestrato armi e documenti. La collaborazione internazionale ha reso possibile questa importante operazione.

La 'Ndrangheta Oltreoceano: Operazione Risiko Smantella un'Articolazione Transnazionale. L'operazione denominata Risiko, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia (Dda) di Reggio Calabria e condotta dal Ros dei Carabinieri, rappresenta un punto di svolta nella lotta alla 'ndrangheta, segnando la prima individuazione e accertamento di un'articolazione della cosca di Siderno operante nello Stato di New York. L'indagine ha confermato la capacità dell'organizzazione criminale di estendere le proprie radici anche oltre i confini nazionali, consolidando la sua dimensione internazionale. Questa operazione sottolinea come la 'ndrangheta non sia un fenomeno localizzato, ma un'organizzazione criminale con ramificazioni internazionali, capace di adattarsi e resistere anche in contesti complessi.