Domenica di soccorsi in montagna tra gambe rotte e traumi cranici

Da udinetoday.it 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica di interventi in montagna per i tecnici del Soccorso alpino e il personale sanitario di Sores, impegnati in operazioni di soccorso a causa di persone con gambe rotte e traumi cranici. Le squadre sono intervenute in più punti, assistendo chi si era infortunato durante escursioni o attività sportive. La giornata ha visto numerosi interventi di soccorso in vari ambienti montani, con tecnici e sanitari che hanno lavorato senza sosta.

Interessate le stazioni di Maniago e Moggio Udinese. In azione le squadre di terra e l’elisoccorso regionale per incidenti lungo i sentieri e sulle vette innevate È stata una giornata di intenso lavoro per i tecnici del Soccorso alpino e per il personale sanitario di Sores. Tre diversi incidenti, concentrati nelle ore centrali della giornata, hanno richiesto l’attivazione immediata delle stazioni di Moggio Udinese e Maniago, impegnate a prestare soccorso a escursionisti in difficoltà tra le province di Udine e Pordenone. Il primo allarme è scattato intorno alle 13 e 50 a Barcis. Un uomo di Udine, classe 1969, è rimasto vittima di una brutta caduta mentre percorreva il sentiero degli Alpini, il tracciato che costeggia il lago. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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