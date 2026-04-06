Domenica di soccorsi in montagna tra gambe rotte e traumi cranici

Domenica di interventi in montagna per i tecnici del Soccorso alpino e il personale sanitario di Sores, impegnati in operazioni di soccorso a causa di persone con gambe rotte e traumi cranici. Le squadre sono intervenute in più punti, assistendo chi si era infortunato durante escursioni o attività sportive. La giornata ha visto numerosi interventi di soccorso in vari ambienti montani, con tecnici e sanitari che hanno lavorato senza sosta.

Interessate le stazioni di Maniago e Moggio Udinese. In azione le squadre di terra e l’elisoccorso regionale per incidenti lungo i sentieri e sulle vette innevate È stata una giornata di intenso lavoro per i tecnici del Soccorso alpino e per il personale sanitario di Sores. Tre diversi incidenti, concentrati nelle ore centrali della giornata, hanno richiesto l’attivazione immediata delle stazioni di Moggio Udinese e Maniago, impegnate a prestare soccorso a escursionisti in difficoltà tra le province di Udine e Pordenone. Il primo allarme è scattato intorno alle 13 e 50 a Barcis. Un uomo di Udine, classe 1969, è rimasto vittima di una brutta caduta mentre percorreva il sentiero degli Alpini, il tracciato che costeggia il lago. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

“Due traumi cranici in 48h”: Riccardo Cardani cade di nuovo in snowboard e finisce ancora in ospedaleA pochissimi giorni dal primo incidente nell'ultimo allenamento paralimpico dove solo il casco gli aveva salvato la vita, Riccardo Cardani si è...

Lecco: Basket tra nuove sfide e soccorsi in montagna, D’Avino Consulting resta un punto fermo nel territorio.Lecco, 16 febbraio 2026 – La D’Avino Consulting conferma la sua operatività nel panorama del basket locale, un elemento di continuità in un periodo...

Temi più discussi: Weekend intenso per il soccorso alpino: sette interventi in montagna; Precipita nella grotta, sei ore per salvarla: la domenica di lavoro di vigili del fuoco e Sasu; Scivola sul sentiero e precipita nel canalone: muore 25enne in alta val Seriana; Chiesa: ottantenne cade mentre scia. È grave.

Domenica di Pasqua segnata dagli incidenti: tanti gli interventi dei sanitari del 118Il 118 di Azienda Zero nella giornata di oggi è intervenuta più volte per soccorrere motociclisti rimasti coinvolti in incidenti stradali. I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa del 118 di ... torinoggi.it

Pasqua alcolica a Genova: nove soccorsi per intossicazione etilica nel giro di 24 orePasqua alcolica a Genova: nove soccorsi per intossicazione etilica nel giro di 24 ore ... msn.com

La domenica di Pasqua ha fatto registrare ben 2.640 presenze al Cratere del Vesuvio, confermandone la forte attrattività del sito tra turisti italiani e stranieri. E oggi, a Pasquetta, si prevedono numeri analoghi in linea con il trend delle prenotazioni. Alla luce di facebook

AscoltarTi è una festa - II° Domenica di Pasqua - 12 Aprile 2026 x.com