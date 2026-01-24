Brutalmente aggredito vicino casa 43enne ricoverato con prognosi riservata

Da lecceprima.it 24 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 43 anni è stato brutalmente aggredito vicino alla propria abitazione a Copertino e ora si trova ricoverato con prognosi riservata. L’episodio, avvenuto ieri sera, solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le motivazioni dell’aggressione. La vicenda si inserisce in un quadro ancora poco chiaro, richiedendo approfondimenti da parte delle autorità competenti per fare luce sui fatti.

Il pestaggio è avvenuto, presumibilmente a colpi di bastone, venerdì sera, nella periferia sud di Copertino. Ad agire, almeno due individui. Indagano i carabinieri COPERTINO – Una violenta aggressione, molti interrogativi a cui dare risposta. È un quadro ancora frammentario a fare da sfondo a quella che è stata a tutti gli effetti una spedizione punitiva, ieri sera a Copertino. Poco prima delle 21 un uomo di 43 anni, meccanico di mestiere, è stato ripetutamente colpito nei pressi della sua abitazione, in via Lepanto, periferia sud della cittadina. Ad agire sarebbero stati almeno in due, presumibilmente con un bastone o una mazza, dal momento che sul luogo del pestaggio sono stati poi trovati dei piccoli pezzi di legno, evidentemente distaccatisi dal corpo principale a causa della violenza dei colpi assestati, soprattutto al volto.🔗 Leggi su Lecceprima.itImmagine generica

Leggi anche: Salerno, sindaco di Castiglione del Genovesi aggredito sotto casa: ricoverato in prognosi riservata

Leggi anche: Giovane operaio ustionato mentre lavora: ricoverato al Cardarelli in prognosi riservata

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Modena, aggressione omofoba in centro: Preso a calci, rapinato e ricoperto di insulti; Roma, l'appuntamento diventa un incubo: 18enne picchia un 48enne in casa per rapinargli il Rolex; Youssef è rientrato in classe, era scosso. Poi è stato accoltellato davanti a noi: omicidio a scuola, panico tra i compagni; Ubriaco, picchia brutalmente due vicini di casa. Aggrediti anche con un mattarello da cucina, arrestato.

brutalmente aggredito vicino casaCoppia aggredita dal vicino di casa, arrestato dai carabinieriHa aggredito i vicini di casa colpendoli anche con parti di una pedana in legno e un mattarello ed è stato arrestato dai carabinieri con le accuse di lesioni personali, danneggiamento e minacce. (ANSA ... ansa.it

brutalmente aggredito vicino casaBrutale aggressione ai vicini di casa, distrutti 2 motocicli. Arrestato il presunto responsabileIn stato di alterazione alcolica, un uomo ha picchiato selvaggiamente una coppia e distrutto i loro motocicli: la donna è svenuta per un pugno, l'uomo colpito ripetutamente alla nuca ... quicosenza.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.