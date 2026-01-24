Brutalmente aggredito vicino casa 43enne ricoverato con prognosi riservata

Un uomo di 43 anni è stato brutalmente aggredito vicino alla propria abitazione a Copertino e ora si trova ricoverato con prognosi riservata. L’episodio, avvenuto ieri sera, solleva numerosi interrogativi sulla dinamica e le motivazioni dell’aggressione. La vicenda si inserisce in un quadro ancora poco chiaro, richiedendo approfondimenti da parte delle autorità competenti per fare luce sui fatti.

Il pestaggio è avvenuto, presumibilmente a colpi di bastone, venerdì sera, nella periferia sud di Copertino. Ad agire, almeno due individui. Indagano i carabinieri COPERTINO – Una violenta aggressione, molti interrogativi a cui dare risposta. È un quadro ancora frammentario a fare da sfondo a quella che è stata a tutti gli effetti una spedizione punitiva, ieri sera a Copertino. Poco prima delle 21 un uomo di 43 anni, meccanico di mestiere, è stato ripetutamente colpito nei pressi della sua abitazione, in via Lepanto, periferia sud della cittadina. Ad agire sarebbero stati almeno in due, presumibilmente con un bastone o una mazza, dal momento che sul luogo del pestaggio sono stati poi trovati dei piccoli pezzi di legno, evidentemente distaccatisi dal corpo principale a causa della violenza dei colpi assestati, soprattutto al volto.🔗 Leggi su Lecceprima.it

