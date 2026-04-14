Operato a Pisa il calciatore argentino ' Papu' Gomez

E' stato operato alla caviglia a Pisa Alejandro 'Papu' Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Alejandro Papu Gomez operato alla caviglia desta alla Casa di Cura San Rossore di PisaPISA – Operato alla caviglia Alejandro Papu Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova.

Ufficiale: "Papu" Gomez sotto i ferri il 13 aprile a PisaIl professor Van Dijk, che in passato aveva già operato con successo il calciatore per una patologia analoga alla caviglia sinistra, ha consigliato...