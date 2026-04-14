Alejandro Papu Gomez, attuale giocatore del Calcio Padova, è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa. L'operazione è avvenuta recentemente e riguarda il trattamento di un problema alla caviglia. Non sono state fornite ulteriori dettagli sulle condizioni del giocatore o sulle tempistiche di recupero.

PISA – Operato alla caviglia Alejandro Papu Gomez, il campione mondiale argentino ora in forza al Calcio Padova. L’intervento, effettuato presso la Casa di Cura San Rossore di Pisa dal luminare olandese Niek Van Dijk, specialista di fama mondiale di chirurgia del piede e della caviglia, e dalla dottoressa Giulia Favilli, specialista in chirurgia del piede e della caviglia, è perfettamente riuscito. “Gomez è stato operato alla caviglia destra con un intervento in artroscopia, procedura chirurgica mininvasiva, a causa di un impingement anteriore e posteriore della caviglia. L’intervento è andato molto bene e il tempo di recupero che possiamo ipotizzare è di otto settimane” è la dichiarazione del professor Van Dijk subito dopo l’intervento.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Alejandro Papu Gomez operato alla caviglia desta alla Casa di Cura San Rossore di Pisa

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