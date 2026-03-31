Ufficiale | Papu Gomez sotto i ferri il 13 aprile a Pisa

Il professor Van Dijk, che in passato aveva già operato con successo il calciatore per una patologia analoga alla caviglia sinistra, ha consigliato un intervento di pulizia mediante artroscopia In vista della giornata 33 del campionato di calcio di serie B quando il Padova il 5 aprile alle 17,15 sarà chiamato alla difficile trasferta contro il Frosinone lanciatissimo verso la promozione diretta in serie A, è giunta anche dalla società di viale Nereo Rocco l'ufficialità che Alejandro Gomez finirà sotto i ferri e per lui la stagione 20252026 è finita. Per i tifosi biancoscudati la possibilità di rivedere in campo il "Papu" è rimandata al prossimo campionato, essendo la stella sudamericana legata al Padova con un contratto in scadenza a giugno 2027. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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