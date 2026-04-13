Operaia ustionata da liquido infiammabile in un'azienda farmaceutica nel Milanese | trasportata al Niguarda

Da fanpage.it 13 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in un'azienda farmaceutica nel territorio di Nerviano, nel Milanese, un'operaria di 52 anni ha subito ustioni a causa di un liquido infiammabile. La donna è stata soccorsa e trasportata d'urgenza all'ospedale Niguarda. Sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi del caso. Nessun'altra persona è rimasta coinvolta nell'incidente.

L'incidente è avvenuto questa mattina in un'azienda farmaceutica di Nerviano, nel Milanese. L'operaia, una donna di 52 anni, è stata trasportata al Niguarda. Le sue condizioni sono gravi ma non sarebbe in pericolo di vita.🔗 Leggi su Fanpage.it

Nerviano, operaia colpita da liquido infiammabile: ha ustioni su buona parte del corpoNerviano (Legnano), 13 aprile 2026 – Un serio incidente sul lavoro è accaduto questa mattina in un'azienda di Nerviano, nel Milanese.

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