Operai morti in via Marturano primi risultati dell' autopsia | Traumi pesanti e profondi

Traumi pesanti e profondi, schiacciamento di ossa e vertebre, danni irreversibili ai crani: la morte dei due operai utilizzati in un cantiere di via Ruggero Marturano, a Palermo, è stata immediata per entrambi. Sono i primi esiti dell'autopsia eseguita sui corpi del tunisino Najahi Jaleleddine.🔗 Leggi su Palermotoday.it

I due operai morti nell'incidente sul lavoro in via Marturano, è il giorno dell'autopsiaSarà eseguita oggi al Policlinico l'autopsia sui corpi di Daniluc Tiberi Un Mihai, 50 anni, e Najahi Jaleleddine, 41 anni, i due operai morti cadendo...

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Incidente sul lavoro a Palermo, morti due operai caduti da una gruAncora morti sul lavoro, questa volta a Palermo, in via Ruggero Marturano. Due operai sono caduti da una gru e hanno perso la vita. I lavoratori sono caduti dal carrello che si è ribaltato. Sul luogo ... tg24.sky.it

Operai morti a Palermo, le reazioni: Tragedia che colpisce la comunitàPALERMO – Una tragedia si è verificata in via Ruggero Marturano a Palermo, dove due operai sono morti dopo il crollo di una gru ed un terzo è in gravi condizioni. In tanti si stanno stringendo al ... livesicilia.it

La tragedia di via Marturano, a Palermo: l'Inail tutelerà le famiglie dei due operai morti. Servizio di Cinzia Gizzi - facebook.com facebook

Operai morti a Palermo, eseguite le autopsie: la tragedia ricostruita in 3D x.com